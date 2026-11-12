Президент Трамп закликав Сенат ухвалити оборонний пакет на $350 млрд — The Hill

Президент США Дональд Трамп закликав керівництво Сенату негайно просунути пакет у межах процедури бюджетного узгодження, який передбачає 350 млрд доларів на військові потреби. Як повідомляє The Hill, відповідну заяву він зробив у соцмережі Truth Social.

Заклик до Сенату

Трамп заявив, що його адміністрація знову зміцнює американські збройні сили, та звинуватив демократів у намірі блокувати інвестиції в національну безпеку. Він закликав керівництво Сенату підтримати пакет, який, за його словами, має забезпечити військовим «вирішальну перевагу».

За даними видання, республіканці мають лише кілька тижнів для ухвалення законодавства до переходу контролю над обома палатами Конгресу до демократів на початку нового року. Це має статися після успіху Демократичної партії на проміжних виборах, що відбулися минулого тижня.

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На що планують спрямувати кошти

Міністр оборони США Піт Гегсет неодноразово закликав Конгрес схвалити пакет, до якого увійшли кілька пріоритетів Трампа. Він називав фінансування необхідним для зміцнення армії, розширення оборонно-промислової бази та захисту національної безпеки США.

Запит на 350 млрд доларів передбачає 47 млрд доларів на нарощування виробництва боєприпасів, 17 млрд доларів на систему протиракетної оборони Golden Dome та понад 48 млрд доларів на критично важливі мінерали. Близько 103 млрд доларів планують спрямувати на недорогі автономні системи, штучний інтелект і засоби протидії безпілотникам.

Водночас пакет залишається заблокованим у Конгресі через суперечки щодо способів його фінансування. Деякі республіканці Палати представників минулого місяця заявляли, що готові блокувати партійний пакет, якщо адміністрація не посилить політику щодо Росії. Частина законодавців також сумнівається, що загальний обсяг фінансування зможе сягнути 350 млрд доларів.

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