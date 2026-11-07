Президент Трамп запропонував Дейні Вайту посаду прессекретаря — ABC News Australia

У США президент Дональд Трамп запропонував генеральному директору UFC Дейні Вайту обійняти посаду прессекретаря Білого дому. Про своє звернення американський президент повідомив у дописі в Truth Social, повідомляє ABC News Australia.

Пропозиція для керівника UFC

У своєму дописі Трамп назвав Вайта видатним, жорстким бійцем і воїном та прямо закликав його погодитися на роботу. Також він попросив багаторічного промоутера боїв взяти із собою помічників. Президент додав, що деякі з них, за його словами, не з цієї країни.

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Вакантна посада

У Білому домі станом на суботу немає прессекретаря з 16 жовтня, коли Кеті Захарія залишила посаду, пропрацювавши на ній менш як тиждень. Про пропозицію Вайту Трамп повідомив у суботу, 7 листопада, за місцевим часом. Його допис містив пропозицію обійняти посаду, а не повідомлення про призначення Вайта на цю посаду.

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