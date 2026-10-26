Президент Трамп знову підтримав прем’єра Нетаньягу перед виборами — Jerusalem Post

Президент США Дональд Трамп удруге публічно підтримав прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу напередодні виборів у країні. У дописі в Truth Social він закликав виборців голосувати за Нетаньягу, якого назвав видатним прем’єр-міністром-воїном.

Заклик голосувати за Нетаньягу

Трамп заявив, що має з Нетаньягу міцні взаємини та що вони «перемагали разом». У цьому контексті він згадав операції Midnight Hammer та Epic Fury. Президент США також закликав голосувати за Нетаньягу, заявивши про потребу «завершити роботу», яку вони розпочали.

Як повідомляє Jerusalem Post, Трамп припустив, що обрання іншого лідера Ізраїлю може мати наслідки для відносин зі США. Він пов’язав це із протистоянням з Іраном і написав, що в такому разі Америці доведеться виконувати цю роботу самостійно, до чого він не схильний.

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Повідомлення про звернення до Трампа

Раніше видання повідомляло, що Нетаньягу та його прихильники в оточенні Трампа посилили зусилля, щоб домогтися нових заяв на його підтримку. Два американські джерела сказали Jerusalem Post, що, на їхню оцінку, прем’єр-міністр демонструє ознаки політичного відчаю.

За даними Axios, на які посилається Jerusalem Post, Трамп і Нетаньягу двічі розмовляли протягом останніх трьох днів. Ізраїльське джерело, обізнане з цими зусиллями, повідомило Axios, що Нетаньягу пропонував президентові США поспілкуватися з ізраїльськими журналістами та повторити свою підтримку.

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