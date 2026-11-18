Президент США Дональд Трамп під час візиту на Філіппіни зустрівся з Імельдою Маркос — вдовою колишнього філіппінського диктатора Фердинанда Маркоса-старшого та матір’ю чинного президента країни Фердинанда Маркоса-молодшого. Про це повідомляє The Hill.

На відео, яке помічник Білого дому оприлюднив у соцмережі X, Трамп і 97-річна Маркос, яка пересувається на інвалідному візку, обмінюються привітаннями. У кадрі вона також посилає президентові США повітряний поцілунок. В іншому відео Трамп сказав, що вона завжди найкрасивіша.

Зустріч у Манілі

Під час поїздки до Маніли Трамп також зустрівся з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим. За даними видання, філіппінська сторона влаштувала для американського лідера урочистий прийом. Маркос-молодший також надіслав Трампу на пізню вечерю смажену курку мережі Jollibee — філіппінської мережі швидкого харчування.

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Заява про торговельну угоду

Трамп заявив у Truth Social, що США та Філіппіни досягли нової торговельної угоди, яка має принести користь фермерам та енергетичній галузі. Подробиць домовленості він не навів.

Після візиту на Філіппіни Трамп мав вирушити до Китаю на тристоронню зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном та Владіміром Путіним, лідером держави-агресора Росії. The Hill також зазначає, що Маркос-молодший підтримував добрі відносини з адміністрацією Трампа: після перемоги Трампа на виборах 2024 року він зателефонував йому з привітаннями та передав привітання від матері.

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