Президент Трамп звинуватив Байдена у збої авіасполучення США — The Independent

Президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію свого попередника Джо Байдена у масштабному збої в системі управління повітряним рухом, який призвів до призупинення рейсів по всій країні. У дописах у Truth Social він заявив, що адміністрація Байдена погіршила стан Федерального авіаційного управління США, а також закликав Конгрес якнайшвидше виділити кошти на нову систему управління польотами.

Збій спричинив затримки та скасування

Як повідомляє The Independent, федеральна влада після кількох годин хаосу в аеропортах припинила дію розпорядження про зупинення вильотів, яке поширювалося на всю територію США. У суботу кількість скасованих рейсів перевищила 6 тисяч. За даними FlightAware, у п’ятницю затримали понад 9 тисяч рейсів, хоча частина затримок могла бути пов’язана з погодою або іншими причинами ще до запровадження обмежень.

Трамп назвав значну частину нинішньої системи управління повітряним рухом застарілою та заявив, що його адміністрація вже почала роботу над її оновленням. Він наполягає, що необхідне фінансування слід виділити одразу, а не частинами.

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Перевіряють дії підрядника

Міністр транспорту США Шон Даффі повідомив, що збій пов’язують із роботами з модернізації системи, які виконував оборонний підрядник L3Harris. Компанія замінювала ділянку старого мідного кабелю на оптоволоконний, і, за словами Даффі, ці роботи якимось чином спричинили перевантаження системи.

За словами Даффі, посадовці з’ясовують, чи міг збій бути наслідком некомпетентності підрядника або несправності маршрутизатора. Ці версії на час заяви міністра перебували на стадії перевірки.

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