Президент Трамп звинуватив сенатських республіканців у поразці на виборах — The Hill

Президент США Дональд Трамп заявив, що дії республіканців у Сенаті, на його думку, призвели до значних втрат Республіканської партії на проміжних виборах. У дописі в Truth Social він розкритикував верхню палату Конгресу за те, що вона не ухвалила SAVE America Act і не скасувала філібастер. Про це повідомляє The Hill.

Претензії до Сенату

Трамп заявив, що республіканський Сенат більше не має бути місцем, де законопроєкти не отримують подальшого руху. Він назвав неухвалення SAVE America Act руйнівним для партії під час проміжних виборів.

Президент також розкритикував сенаторів-республіканців за збереження філібастеру. За його словами, відмова скасувати цю процедуру може увійти в історію як одна з найбільших політичних помилок у США. Водночас Трамп привітав сенатора Джона Туна з переобранням на ще один термін лідером республіканців у Сенаті.

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Результати проміжних виборів

За даними видання, демократи здобули значні перемоги по всій країні та відібрали у республіканців місця у штатах Техас, Канзас, Міссісіпі, Південна Кароліна, Мен та Айова. Демократична партія має перебрати контроль і над Палатою представників, і над Сенатом у січні.

Після перемоги демократа Скотта Колома на виборах до Сенату в Міссісіпі демократи, як повідомляється, матимуть 55 місць у верхній палаті. На Алясці триває напружена боротьба між демократкою Мері Пелтолою та чинним сенатором-республіканцем Деном Салліваном: після останнього оновлення підрахунку голосів Пелтола мала незначну перевагу.

SAVE America Act передбачав би жорсткіші вимоги під час реєстрації виборців, зокрема надання підтвердження громадянства США для голосування на федеральних виборах. Законопроєкт схвалила Палата представників, однак він не пройшов Сенат. Федеральне законодавство США дозволяє голосувати на федеральних виборах лише громадянам країни.

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