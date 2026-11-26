В Астані президент Всесвітнього антидопінгового агентства Вітольд Банька заявив, що довіра до антидопінгової системи Російської Федерації — держави-агресора — залишається дуже обмеженою. Для повернення російських спортсменів до міжнародних змагань необхідна надійна програма перевірок на допінг, повідомляє Channel NewsAsia.

Посилені незалежні перевірки

Банька виступив після засідання Ради засновників Всесвітнього антидопінгового агентства в Казахстані. Він зазначив, що повної впевненості в будь-якій антидопінговій системі бути не може, однак минулі порушення з боку Росії потребують особливої обережності.

За словами президента агентства, незалежна Міжнародна агенція тестування має запровадити суворий режим контролю для російських атлетів. Йдеться про збільшення кількості тестів як під час міжнародних змагань, так і в Росії. Банька вважає, що більше перевірок, проведених незалежними структурами, дадуть спортсменам упевненість у належному тестуванні тих, хто повертається до змагань.

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Статус RUSADA

Російське антидопінгове агентство RUSADA досі не відповідає Всесвітньому антидопінговому кодексу. Його не можуть визнати відповідним кодексу, доки Всесвітнє антидопінгове агентство не проведе аудит роботи RUSADA в Москві. Банька сказав, що через війну безпечно відправити туди експертів складно, зокрема через небезпеку, пов’язану з безпілотниками в Москві.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації не допускати російських спортсменів і посадовців. Згодом комітет призупинив Російський олімпійський комітет через визнання ним спортивних організацій на тимчасово окупованих Росією територіях України, а в липні тимчасово зняв це призупинення. Кілька спортивних федерацій уже дозволяють російським спортсменам змагатися.

Російські атлети також раніше зазнавали олімпійських обмежень через допінг: після розслідування щодо підтримуваної державою допінгової схеми понад 100 спортсменів не допустили до Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро. На Іграх 2018, 2021 і 2022 років допущені росіяни виступали без національного прапора та гімну.

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