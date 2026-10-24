В Ізраїлі президент Всесвітнього єврейського конгресу Рон Лаудер, який тривалий час був близький до прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, різко розкритикував його напередодні майбутніх виборів. Лаудер назвав голову уряду диктатором і заявив, що Нетаньягу не дотримується правил демократії, повідомляє Der Spiegel.

82-річний Лаудер очолює Всесвітній єврейський конгрес із 2007 року. Він заявив, що продав і передав свої останні об’єкти нерухомості в Ізраїлі та не планує повертатися до країни. За його словами, нинішній ізраїльський уряд ставить власні інтереси вище за інтереси суспільства.

Критика уряду та підтримка Ейзенкота

Лаудер стверджує, що міністри Ітамар Бен-Гвір і Бецалель Смотрич руйнують країну за відома та згоди Нетаньягу. Якби йому довелося обирати кандидата на майбутніх виборах, він підтримав би голову партії «Яшар» Гаді Ейзенкота.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Лаудер познайомився з Нетаньягу, коли той був послом Ізраїлю при ООН у Нью-Йорку. За його словами, вони підтримували тісний контакт, однак після повернення до Ізраїлю Нетаньягу змінився та зосередився на політичній кар’єрі й посиленні своєї ролі в партії «Лікуд».

Заява про нереалізований мирний план

Також Лаудер уперше розповів про переговори, які, за його словами, наприкінці 1990-х років він вів від імені ізраїльського прем’єра з президентом Сирії Хафезом Асадом і прем’єр-міністром Лівану Рафіком Харірі. За твердженням Лаудера, після кількох місяців переговорів існував десятипунктний мирний план, із яким погодилися всі троє політиків.

Лаудер заявив, що Асад був готовий підписати документ, однак Нетаньягу не зробив цього. Він не розкрив деталей домовленості й сказав, що два примірники остаточної версії плану зберігаються в нього. За його словами, план передбачав, зокрема, згоду Ізраїлю на відступ із Голанських висот. Лаудер також висловив занепокоєння станом відносин Ізраїлю зі США та порадив Нетаньягу не залучати екстремістів до майбутнього уряду.

Читай нас у