Президент ZDH Діттріх заявив про втрату 150 тисяч робочих місць — Der Spiegel

У Німеччині ремісничий сектор за останні два роки втратив понад 150 тисяч робочих місць, заявив президент Центрального об'єднання німецьких ремісників Йорг Діттріх. За його словами, без заходів у відповідь галузь щороку втрачатиме від 70 тисяч до 80 тисяч робочих місць, повідомляє Der Spiegel.

Падіння інвестицій

Діттріх зазначив, що покращені прогнози економічного зростання поки майже не відчуваються у ремісничій галузі. За його оцінкою, індекс ділового клімату в секторі опустився до рівня періоду пандемії COVID-19, а інвестиції — до рівня фінансової кризи.

Глава об'єднання пов'язав ситуацію з високими витратами та браком замовлень у будівництві. Він сказав, що частині власників підприємств бракує впевненості, а іншим — коштів, через що вони закривають бізнес. Діттріх назвав цей процес «тихим вимиранням підприємств».

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Витрати та вимоги галузі

За словами Діттріха, високі витрати на життя також скорочують попит на послуги й товари ремісників. Зокрема, витрати споживачів на пальне можуть змусити їх відмовитися від візиту до перукаря або купівлі кондитерських чи ювелірних виробів.

Президент об'єднання закликав зменшити додаткові витрати на оплату праці. Він також вимагав від коаліції виконати обіцянки щодо скасування заборони на випікання хліба в неділю, гнучкішого робочого часу та зниження податку на електроенергію для всіх ремісничих підприємств. На його думку, скасування обов'язку видавати чеки не принесе полегшення, оскільки планується запровадити вимогу цифрового надання чеків, що потребуватиме значних інвестицій.

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