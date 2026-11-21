Президент України Володимир Зеленський назвав російського лідера Володимира Путіна, очільника держави-агресора Росії, вбивцею у відповідь на слова президента США Дональда Трампа, який назвав його своїм другом. В інтерв’ю CNN Зеленський сказав, що Трамп сам вирішує, як називати Путіна, однак для України він є ворогом і вбивцею.

Як повідомляє BBC News, Трамп назвав Путіна другом під час зустрічі з ним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Китаї в четвер. Президент США також заявив, що вони з Путіним мають чудові відносини багато років.

Російська атака на Україну

Заяви пролунали після російської атаки на Україну в п’ятницю. Російська Федерація, держава-агресор, завдала ударів по мостах у Києві та залізничних станціях. За даними BBC, щонайменше дев’ятеро людей загинули.

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Зеленський назвав цей удар найбільшим від початку року. За його словами, Росія застосувала 110 ракет, зокрема 27 балістичних, а також понад 400 дронів. Президент України повідомив про загиблих і поранених цивільних.

Заяви Трампа та реакція Польщі

Після ударів Трамп сказав журналістам у Білому домі, що Путін хотів би завершити війну. Він також заявив, що і Зеленський, і Путін хочуть завершення війни, та повторив, що не може сказати, чи є російський лідер другом США.

Зеленський зазначив, що дружнє ставлення до Путіна означає недостатній тиск на нього. Тим часом Польща заявила, що російська крилата ракета була серед трьох об’єктів, які вранці порушили її повітряний простір. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав інцидент провокацією Москви.

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