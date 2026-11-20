Президент України Володимир Зеленський заявив у Берліні, що ще не отримав від США запрошення на саміт G20, який має відбутися 14–15 грудня у Маямі. Він висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп запросить Україну як близького союзника.

Як повідомляє Der Spiegel, Зеленський сказав, що інші учасники Групи двадцяти подавали сигнали про бажання бачити Україну на зустрічі. За його словами, у разі запрошення він представлятиме свою країну та народ. Цю заяву президент зробив після зустрічі Коаліції охочих у Берліні.

Запрошення для Путіна

Адміністрація США вже запросила на саміт президента РФ — держави-агресора Володимира Путіна. Росія входить до G20, тоді як Україна не є членом цієї групи провідних розвинених країн та країн із економіками, що розвиваються.

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США розраховують на прогрес у припиненні війни Росії проти України до проведення саміту. Участь Путіна у зустрічі наразі не підтверджена. Зеленський також заявив, що не знає, якою буде відповідь російської сторони на запрошення.

Відносини з Трампом

Під час розмови з журналістами Зеленського запитали, чи називав Трамп його другом. Український президент відповів, що, на його думку, таке було, але згодом зазначив, що точно цього не пам’ятає. Він додав, що Трамп вживав щодо нього різні, зокрема й позитивні, слова.

За кілька годин до цього Трамп публічно назвав Путіна своїм другом під час зустрічі в китайському Шеньчжені.

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