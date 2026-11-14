Президент Зеленський заявив про обмеження Starshield на фронті — Der Spiegel

Президент Володимир Зеленський заявив, що обмеження швидкості супутникового інтернету Starshield зберігаються вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих Росією територіях України. У відеозверненні він назвав це «дуже поганим сигналом» і зазначив, що обмеження впливають на можливості України протидіяти дронам.

Звернення до американської влади

Як повідомляє Der Spiegel, Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству оборони України порушити це питання в усіх американських відомствах. Президент наголосив, що тимчасово окуповані території є суверенною територією України. За його словами, обмеження також можуть подати Росії сигнал, що США нібито змінюють підхід до цих територій. Київ розраховує на відновлення швидкості сервісу.

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Обмеження фіксують не вперше

Кількома днями раніше Зеленський уже повідомляв про повторне запровадження обмежень, передусім над тимчасово окупованими частинами України. Подібне зниження швидкості відбувалося і в середині жовтня. Під час того випадку власник мережі Starlink Ілон Маск звинуватив Київ у використанні цивільного Starlink для атак дронами, що, за його словами, суперечить умовам користування.

Військовий супутниковий інтернет Starshield, який також надає компанія SpaceX, контролює уряд США. Українська армія використовує інтернет на базі Starlink для зв'язку від початку повномасштабного вторгнення Росії — держави-агресора — у лютому 2022 року. Оснащені терміналами літальні та надводні безпілотники застосовують для дистанційних атак на цілі у Чорному морі й на тимчасово окупованих територіях України.

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