Президент Зеленський заявив про пошкодження всіх електростанцій — The Guardian

Президент Володимир Зеленський на саміті в Мадриді, Іспанія, заявив, що внаслідок атак Російської Федерації — держави-агресора — пошкоджено кожну українську електростанцію. Він закликав лідерів Латинської Америки допомогти Україні якомога швидше отримати обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури, повідомляє The Guardian.

За словами Зеленського, ремонтні бригади працюють цілодобово. Президент наголосив, що Україні потрібна максимально широка міжнародна співпраця для відбудови та ремонту енергосистеми. Він зазначив, що компанії з Іспанії та Латинської Америки можуть підтримати ці роботи, а необхідне обладнання має бути сумісним з українською електромережею.

Зустрічі у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з представником президента рф Кирилом Дмитрієвим заявив, що очікує на «дуже велику» домовленість із Росією, яка, за його словами, стосуватиметься не лише війни проти України, а й «усієї Європи». Трамп повідомив, що зустріч із Дмитрієвим у Білому домі не була запланована.

Він також сказав, що того дня не зустрічався з українськими посадовцями, які перебували в Білому домі на переговорах, організованих першою леді США Меланією Трамп.

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Атаки та наслідки обстрілів

Росія й Україна вночі обмінялися повітряними ударами. За даними відеоаналізу Reuters, нафтопереробний завод у Рязані, один із найбільших у Росії, міг зазнати атаки в межах масштабного нальоту дронів на промислові об’єкти міста.

У Комишувасі Запорізької області рятувальники продовжували шукати понад 30 людей, які, за попередніми даними, могли залишатися під завалами колишньої школи та укриття після удару російськими керованими авіабомбами. Зеленський повідомив про 43 підтверджених загиблих і про одну людину, яку раніше вважали зниклою безвісти, але знайшли живою.

Глава створеної Росією окупаційної адміністрації Луганської області Леонід Пасічник заявив, що внаслідок української атаки на автобус на тимчасово окупованій території загинули п’ятеро людей, ще 13 дістали поранення.

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