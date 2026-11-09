Президент Зеленський заявив про введення додаткових сил РФ до Олешок — RMF24

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація — держава-агресор — використала тимчасове припинення боїв в окупованих Олешках на Херсонщині для ротації військових і техніки. За даними RMF24, до міста та прилеглої громади ввели додаткові сили окупантів.

Заява Зеленського

Український президент повідомив у соцмережах, що російська армія під прикриттям гуманітарної операції в Олешках провела значну ротацію особового складу і техніки на лівому березі Дніпра. За його словами, додаткові сили окупантів ввели до самого міста та навколишньої громади.

Зеленський також заявив, що командування Збройних сил України має подати пропозиції щодо додаткових заходів для захисту життя жителів Херсона від російського терору.

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Тимчасове припинення боїв

Перемир’я в Олешках тривало з 27 жовтня до 1 листопада. У цей період евакуйовані жителі повернулися на підконтрольну Києву територію. Разом із ними повернулася українська делегація, яка виконувала в місті гуманітарну місію.

23 жовтня Білий дім повідомив, що Україна та Росія погодилися тимчасово зупинити бойові дії в Олешках, аби доставити гуманітарну допомогу та підготувати евакуацію цивільних. Американська адміністрація тоді заявляла, що досягненню домовленості сприяла перша леді США Меланія Трамп.

Ситуація в місті

Олешки розташовані приблизно за чотири кілометри від Херсона, на лівому березі Дніпра, який тимчасово окупований Росією. Українська влада неодноразово повідомляла про складну ситуацію місцевих жителів. Американська сторона підтверджувала, що без доступу до продовольства та питної води там перебували до двох тисяч людей, серед яких 50 дітей.

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