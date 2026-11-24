Президент Володимир Зеленський у Берліні, Німеччина, під час відеозвернення до зустрічі парламентарів країн НАТО закликав якнайшвидше провести переговори за участю України, Європи, США та Росії як держави-агресора. За його словами, Київ готовий до такої зустрічі вже наступного дня.

Зеленський заявив, що необхідно зробити все можливе, аби чотиристороння зустріч відбулася якомога швидше. Він також сказав, що партнери України хочуть спробувати організувати переговори до Різдва, однак Київ сподівається на ранішу дату.

Участь Європи

Європейські уряди не брали участі в попередніх обговореннях із Москвою. Останніми тижнями їхнє прагнення долучитися до переговорного процесу стало помітнішим, повідомляє France 24.

Президент також повторив, що Україна прагне повноправного членства в НАТО, а не лише гарантій безпеки від держав Альянсу. За його словами, бойовий досвід України, інноваційна оборонна промисловість і велике військо могли б посилити НАТО.

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Позиція НАТО та гарантії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який виступив після Зеленського на тому самому заході, наголосив на підтримці України Альянсом. Водночас він зазначив, що вступ України потребує одностайної підтримки союзників, а наразі не всі з них погоджуються на її членство. Рютте також відкинув думку, що зовнішні сили, зокрема Росія, можуть визначати склад НАТО.

Минулого тижня посланець США Джаред Кушнер заявив у Берліні, що Вашингтон може розглянути надання Україні гарантій безпеки, подібних до передбачених статтею 5 Північноатлантичного договору, у межах мирного врегулювання. Зеленський зазначив, що без повного членства в НАТО залишаються питання щодо механізму таких гарантій, зокрема про країни-учасниці, розміщення військ в Україні, вартість зобов'язань та їхню ефективність.

Президент також закликав держави НАТО передати Україні більше засобів протиповітряної оборони для відбиття російських повітряних атак.

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