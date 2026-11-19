Президента США Дональда Трампа запідозрили в тому, що він міг заснути під час виступу голови КНР Сі Цзіньпіна на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в китайському Шеньчжені. У Білому домі ці твердження заперечили.

Що сталося під час виступу

Як повідомляє The Guardian, під час телевізійної трансляції Трамп приблизно на 10 секунд заплющив очі. Його голова була нахилена вниз, а руки залишалися складеними перед ним.

Кілька відомих критиків Трампа в соціальних мережах заявили, що президент спав. Серед них — група Republicans Against Trump, пресслужба губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома та консервативний юрист Джордж Конвей.

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Позиція Білого дому

Представники адміністрації президента США відкинули ці припущення. Директор з комунікацій Білого дому Стівен Ченг заявив, що Трамп під час промови дивився на документи перед собою, а рух його очей нібито це підтверджує.

За даними видання, Трампа й раніше звинувачували в тому, що він засинав або мав сонний вигляд під час публічних заходів, зокрема пресконференцій в Овальному кабінеті, засідань уряду та спортивних подій. Представники адміністрації та союзники президента пояснювали такі епізоди морганням або уважним слуханням співрозмовників.

Державний секретар США Марко Рубіо в червні заявляв законодавцям, що ніколи не бачив, аби Трамп засинав. Віцепрезидент Джей Ді Венс торік також казав, що президент майже не спить навіть під час тривалих перельотів.

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