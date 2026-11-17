Президентка Естонії Юлле Мадізе заявила, що рішення про можливе закриття автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Російською Федерацією — державою-агресором — має ґрунтуватися на оцінці економічних, гуманітарних, дипломатичних і безпекових наслідків. Вона закликала уряд не ухвалювати емоційних рішень, які можуть зашкодити інтересам країни.

Як повідомляє ERR News, Мадізе вважає, що туристичні поїздки та поїздки за дешевими товарами через східний кордон слід припинити. Водночас, на її думку, необхідно зберегти можливість перетину кордону для дипломатичних і гуманітарних поїздок, зокрема для людей, які мають літніх родичів або дітей по інший бік кордону.

Безпекові та гуманітарні чинники

Президентка зазначила, що уряд має врахувати й інформацію, яка не є повністю публічною. Ідеться, зокрема, про можливе вербування людей для діяльності проти Естонії під час перетину кордону, а також про спроможність органів безпеки реагувати на потенційні загрози.

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Мадізе також сказала, що закриття кордону не запобігло б нападу на компанію Milrem і нещодавнім спробам атак на Threod. За її словами, обставини, за яких Фінляндія ухвалювала рішення про закриття свого кордону, відрізнялися від естонських, а відкритий кордон був корисним для Естонії.

Можливі додаткові обмеження

Вона не виключила, що після аналізу уряд може запровадити додаткові обмеження для поїздок, які не мають гуманітарної або дипломатичної потреби. Мадізе наголосила, що Польща також зберігає відкритими прикордонні переходи, а дипломатам і людям, які їдуть із гуманітарних причин або на роботу, в окремих випадках необхідно перетинати кордон.

Коментуючи ситуацію в Нарві, президентка закликала не перебільшувати загрози для міста та його економіки. За її словами, заступник виконавчого директора Frontex Уку Сареканно підтвердив, що 60 співробітників Європейської агенції прикордонної та берегової охорони разом із родинами перебувають у Нарві та Нарва-Йиесуу й оцінюють розвиток ситуації на кордоні.

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