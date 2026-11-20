Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард закликала законодавців ЄС ухвалити спільні правила для токенізованих фінансових активів. Вона заявила, що без такого регулювання Європа ризикує втратити можливість сформувати єдиний ринок цифрових активів, оскільки різні блокчейн-платформи можуть стати несумісними між собою, повідомляє CoinDesk.

Ризик фрагментації ринку

Під час Європейського банківського конгресу у Франкфурті Лагард зазначила, що токенізація дає змогу випускати та торгувати на блокчейн-мережах цифровими версіями акцій, облігацій та інших фінансових активів. За її словами, за належного нормативного підходу ця технологія може допомогти створити інтегрований від початку європейський ринок цифрових активів.

Глобальний ринок токенізованих традиційних активів у публічних блокчейнах у березні сягнув приблизно 23 млрд євро — у п’ять разів більше, ніж роком раніше. Банки та інші фінансові установи дедалі активніше застосовують блокчейн для випуску цінних паперів і розрахунків за операціями.

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Платформа Pontes і цифрові облігації

У вересні ЄЦБ запустив платформу Pontes, яка дає змогу банкам та іншим установам проводити операції з токенізованими цінними паперами, використовуючи гроші центрального банку. Такий механізм дає змогу не використовувати для розрахунків приватні стейблкоїни або депозити комерційних банків.

Раніше цього місяця Європейський механізм стабільності, фонд фінансової допомоги єврозони, провів через Pontes розрахунок за цифровою облігацією номіналом 1 млрд євро. ЄЦБ також почав підготовку до інвестування частини власних резервів у токенізовані цінні папери, спершу — у номіновані в євро боргові цінні папери державного сектору.

Довгострокова ініціатива ЄЦБ Appia має виробити спільні стандарти та поєднати європейські ринки токенізованих активів. Водночас Лагард наголосила, що самої інфраструктури недостатньо: спільні правила мають ухвалити законодавці.

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