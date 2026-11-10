Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн оголосила €10 млн для Румунії — Romania Insider

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Бухареста оголосила, що Румунія отримає додаткові 10 млн євро для посилення пошуково-рятувальних операцій у Чорному морі.

Кошти для рятувальних операцій

Про фінансування фон дер Ляєн повідомила 9 листопада під час спільної заяви для преси з президентом Румунії Нікушором Даном у палаці Котрочень. Як повідомляє Romania Insider, кошти мають сприяти поліпшенню пошуково-рятувальних спроможностей Румунії у Чорному морі.

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Регіональний центр безпеки

Єврокомісія також планує виділити 50 млн євро, щоб прискорити створення регіонального центру морської безпеки за участю Румунії та Болгарії. Ініціатива передбачає тіснішу співпрацю з Туреччиною.

Оголошення пролунали на тлі посилених безпекових занепокоєнь після атак російських безпілотників на комерційні судна поблизу узбережжя Румунії та Болгарії.

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