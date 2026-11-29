Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала посилити тиск на Іран після загибелі двох громадян Італії внаслідок атаки безпілотника в Кувейті 26 листопада. Італія та Кувейт покладають відповідальність за напад на Тегеран, тоді як іранська влада це заперечує, повідомляє Jerusalem Post.

Загиблими назвали цивільних техніків Rheinmetall Italia Антоніо Саккоччо та Емануеле Ло Руссо. Вони обслуговували системи протиповітряної оборони, якими користуються збройні сили Кувейту. За даними Reuters, також зазнали поранень капітан кувейтської армії та громадянин Пакистану.

Реакція ЄС та Італії

Фон дер Ляєн заявила, що безпека в регіоні Затоки стосується всіх, і закликала посилити тиск на Тегеран, щоб припинити атаки проти сусідів Ірану та партнерів ЄС у регіоні. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні поінформував про інцидент Сенат Італії, а прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні висловила співчуття родинам загиблих.

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Кувейт 27 листопада викликав посла Ірану Мохаммада Тотонджі та вручив йому офіційний протест. Заступник міністра закордонних справ Кувейту Хамад аль-Машаан поклав на Іран повну відповідальність за атаку та заявив про право країни на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Позиція Тегерана та розслідування

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час розмови з Таяні висловив співчуття у зв’язку із загибеллю італійців, однак назвав звинувачення на адресу Тегерана безпідставними. Він заявив, що Іран не мав жодної ролі в інциденті, та запропонував Кувейту й Італії співпрацю у встановленні походження та обставин інциденту.

Таяні повідомив, що слідство встановило: дрон був виготовлений в Ірані, проте це саме по собі не доводить безпосередньої причетності іранських сил до атаки. Прокуратура Рима відкрила розслідування; серед можливих версій розглядають причетність підтримуваних Іраном угруповань в Іраку. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто також повідомив парламенту про намір передислокувати частину італійських військових із Кувейту до Саудівської Аравії.

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