Президентка ФРБ Дейлі очікує підвищення ставок у США — CNBC

У США президентка Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі заявила, що Федеральній резервній системі, ймовірно, доведеться й надалі посилювати монетарну політику для боротьби з інфляцією. Водночас вона зазначила, що строки та масштаб можливого підвищення ставок ще не визначені.

Як повідомляє CNBC, Дейлі сказала, що готова підтримати подальше посилення політики, якщо цього вимагатиме стан економіки. За її словами, рішення ухвалюватимуть з урахуванням нових економічних даних.

Сильніші дані ринку праці

Заява пролунала після публікації даних Бюро трудової статистики США: у жовтні американська економіка створила 165 тисяч робочих місць, а рівень безробіття знизився до 4,1%. Кількість створених робочих місць майже втричі перевищила консенсус-прогноз Dow Jones.

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Дейлі назвала звіт позитивною новиною для американських працівників, однак наголосила, що інфляція й надалі тисне на бюджети домогосподарств. Середня погодинна оплата праці в жовтні зросла на 3,1% у річному вимірі, тоді як інфляція за індексом споживчих цін у вересні становила 3,7%.

Інфляція випереджає зарплати

За оцінкою президентки ФРБ Сан-Франциско, ринок праці залишається стабільним і стійким, але не демонструє надмірного зростання. Вона вказала, що реальні зарплати скорочуються, оскільки їхнє зростання не встигає за інфляцією.

У вересні Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку підвищив цільовий діапазон базової ставки на 0,25 відсоткового пункту — до 3,75–4%. На останньому засіданні комітет не став повторно підвищувати ставку, пояснивши це потребою накопичити більше інформації для наступного рішення. Дейлі підтримала поступовий підхід, пославшись на невизначеність у світі.

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