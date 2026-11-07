Президентка Фухіморі уклала угоду про стратегічні мінерали — Mongabay

Президентка Перу Кейко Фухіморі підписала угоду з Аргентиною, Болівією та Чилі про поглиблення співпраці й інвестицій у стратегічні мінерали. Активісти побоюються, що на тлі курсу Перу на розвиток таких ресурсів можуть прискорити літієві та уранові проєкти поблизу льодовика Келькая в департаменті Пуно, повідомляє Mongabay.

Келькая є другою за величиною тропічною льодовиковою шапкою у світі та сягає висоти 5600 метрів. За даними Національного інституту досліджень льодовиків і гірських екосистем Перу, вона містить 2,43 млрд кубометрів води — цього обсягу, за оцінкою інституту, вистачило б для забезпечення Куско на століття. Водночас за останні 40 років Келькая втратила 58% льоду.

Літій і уран поблизу льодовика

Канадська компанія American Lithium через перуанську дочірню структуру Macusani Yellowcake контролює щонайменше 174 концесії площею понад 1090 квадратних кілометрів у Пуно. Вони охоплюють три проєкти: урановий Макусані, літієвий Фальчані та розвідувальний літієвий проєкт Келькая.

Проєкт Falchani передбачає відкриту розробку на площі понад 2800 гектарів за кілька кілометрів на схід від льодовика. Будівництво планують розпочати у 2028 році. За оцінкою компанії, копальня зможе виробляти 25 тис. тонн карбонату літію щороку та принести понад 6 млрд доларів протягом строку роботи.

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Активісти вважають, що пил від відкритої розробки може осідати на льодовику та прискорювати його танення. Інженер-еколог мережі Red Muqui Бладімір Мартінес також заявив про можливі ризики через присутність урану в пилу. Це оцінки активістів, а не встановлені наслідки роботи проєкту.

Регулювання та позиції громад

У червні 2026 року Перу офіційно визнало літій та уран мінералами національного значення. Експерт з екологічного врядування Роджер Меріно заявив, що прискорення видобувних проєктів може відбуватися без чітких стандартів, зокрема для видобутку урану. За його словами, у країні немає затвердженого спеціального закону або технічного регламенту для таких робіт.

Громади довкола Келькаї не мають єдиної позиції. Частина жителів побоюється впливу видобутку на воду й екосистеми, інші розраховують на робочі місця та інвестиції в одному з найбідніших регіонів країни. У провінції Карабая сподіваються на створення до 5 тис. робочих місць.

American Lithium заявляє, що дотримується найвищих екологічних стандартів, а базові дослідження не виявили видів або середовищ існування під загрозою зникнення на територіях проєктів Макусані та Фальчані. На запит Mongabay про коментар компанія не відповіла.

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