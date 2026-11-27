Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум 26 листопада розкритикувала рішення Управління з боротьби з наркотиками США (DEA) запустити конфіденційну гарячу лінію для збору відомостей про можливу корупцію серед мексиканських посадовців. У Мехіко вона заявила, що така ініціатива є втручанням у внутрішні справи країни, повідомляє UPI.

Лінії WhatsApp і Signal

Директор DEA Терренс Коул 25 листопада оголосив у соцмережах про конфіденційні канали у WhatsApp і Signal. Жителів північно-західного мексиканського штату Синалоа закликали повідомляти інформацію про посадовців, які, за формулюванням агентства, надають матеріальну підтримку наркокартелям, віднесеним DEA до іноземних терористичних організацій.

У дописі Коул також згадав злочинні мережі та осіб, які, за його твердженням, відмивають гроші для фінансування наркотероризму. Він заявив, що інформація, особа й безпека тих, хто повідомляє дані, мають значення.

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Реакція мексиканської влади

Шейнбаум запропонувала уявити, як би відреагував уряд США, якби мексиканське міністерство безпеки відкрило у WhatsApp лінію для повідомлень про корупцію у Сполучених Штатах. Вона також закликала американську владу зосередитися на боротьбі з наркоторгівлею та пов'язаною з нею корупцією на власній території.

Кабінет безпеки Мексики заявив, що країна не приймає односторонніх дій або втручання на її території. Там наголосили, що Мексика має установи, уповноважені приймати заяви, розслідувати злочини, протидіяти корупції та запобігати безкарності.

Водночас Мексика та США співпрацювали у справах проти великих наркоторговців. За тиждень до заяви Коула обидві країни привітали затримання Фаусто Ісідро Меси Флореса, відомого як Ель Чапо Ісідро, якого описували як одного з найвпливовіших наркоторговців у Синалоа.

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