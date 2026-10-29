Президентка Мексики Шейнбаум назвала Ле Пен дезінформованою — Anadolu Agency

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум назвала французьку політикиню Марін Ле Пен дезінформованою після її заяви про те, що Франція не допустить «мексиканізації» через присутність наркокартелів. Про це Anadolu Agency повідомило 29 жовтня.

Відповідь Шейнбаум

Під час ранкового брифінгу Шейнбаум заявила, що Ле Пен недостатньо поінформована. «Мексиканізація, яку слід принести всьому світу, — це цінності мексиканської культури: чесність, любов, солідарність, братерство, яких сьогодні дуже потребує весь світ», — сказала президентка.

Ле Пен, представниця ультраправої партії «Національне об’єднання» та депутатка Національних зборів Франції, на вихідних розпочала виборчу кампанію, приділивши значну увагу безпеці. Вона заявила, що не дозволить Франції «скотитися до мексиканізації через присутність картелів» і пообіцяла викорінювати злочинні організації, розглядаючи їх як терористичні.

Дані Europol і реакція Мексики

У матеріалі зазначається, що останній звіт Європейського поліцейського управління Europol фіксує посилення присутності та впливу латиноамериканських злочинних угруповань у Євросоюзі, зокрема в наркотрафіку та співпраці з місцевими європейськими мафіозними структурами.

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Водночас у звіті Europol не згадано мексиканські картелі. Там ідеться, зокрема, про колумбійський «Клан дель Гольфо», бразильську організацію Primeiro Comando da Capital та еквадорський картель Los Lobos.

За даними агентства, останніми місяцями повідомляли про діяльність у Франції мексиканських злочинних організацій, зокрема Картелю нового покоління Халіско та картелю «Сіналоа». Останній пов’язували з лабораторією з виробництва метамфетаміну, яку французька жандармерія ліквідувала торік.

Суперечки навколо терміна

Французькі політики використовують слово «мексиканізація» вже кілька років, маючи на увазі насильство у Франції. У 2024 році міністр внутрішніх справ Франції Брюно Ретайо вжив цей термін після стрілянини в ресторані.

Посольство Мексики у Франції у відповідь заявило, що цей вислів стигматизує та стереотипізує Мексику, повторно травмує сім’ї, які постраждали від насильства, а також применшує зусилля мексиканської влади й міжнародну співпрацю в боротьбі з наркотрафіком.

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