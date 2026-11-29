У Гаазі, Нідерланди, у понеділок розпочнеться 25-та сесія Асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду. Президентка МКС Томоко Акане планує в перший день зустрічі закликати учасників до конкретної підтримки суду на тлі санкцій Сполучених Штатів.

Санкції та зміна місця зустрічі

Асамблею спершу планували провести у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, однак наприкінці вересня місце проведення перенесли до Гааги. Причиною стали санкції США проти керівництва МКС і візові обмеження, що торкнулися частини делегацій.

Як повідомляє The Japan Times, Акане заявила, що політична воля держав-учасниць проходить випробування. За її словами, вжитих заходів недостатньо, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа розширила коло санкційних цілей із посадовців суду на всю організацію. На окремих зустрічах із міністрами держав-учасниць вона має намір просити про конкретну співпрацю з урахуванням обставин кожної країни.

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Бюджет і вибори суддів

Під час сесії, яка триватиме до 7 грудня, також розглядатимуть бюджет МКС на 2027 рік. Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі після зустрічі з Акане заявила, що Японія, найбільший національний донор суду, перерахує свій внесок за 2027 рік авансом ще цього року. Акане пояснила, що цей платіж дорівнює майже двом місяцям видатків МКС.

У понеділок асамблея також обиратиме шістьох суддів, чиї повноваження завершуються в березні 2027 року, зокрема й Акане. Японія висунула кандидатом прокурора Верховної прокуратури Японії та посла з питань співпраці у сфері міжнародного права Йошіміцу Ямаучі. Наступного президента суду обиратимуть 18 суддів МКС.

За даними видання, МКС має 125 держав-учасниць та регіонів. Від липня, коли Трамп закликав членів залишати організацію, семеро учасників, зокрема Венесуела, повідомили ООН про вихід із МКС.

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