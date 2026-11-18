Президентка Молдови Мая Санду заявила, що ввечері російські дрони порушили повітряний простір країни. За її словами, один із безпілотників пролетів над Кишиневом — столицею Молдови — та стривожив місцевих жителів. Про заяву, поширену у вівторок, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на Reuters.

Заява про дрони

Санду написала про інцидент у соціальних мережах. Вона зазначила, що повітряний простір Молдови порушили кілька дронів, і назвала їх російськими. Президентка також заявила, що війна Росії загрожує всій Європі.

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Санкції та оборона

Санду заявила, що Молдова виступає за мир і продовжить домагатися подальших санкцій проти Москви. Вона також повідомила про намір країни й надалі підтримувати Україну. Окремо президентка зазначила, що Молдова розбудовуватиме власну оборону разом із партнерами.

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