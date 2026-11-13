Президентка Шейнбаум обговорила ШІ для медицини з OpenAI — Mexico News Daily

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум зустрілася в Національному палаці з президентом і співзасновником OpenAI Грегом Брокманом та його командою. Сторони обговорили різні варіанти застосування штучного інтелекту, зокрема у сфері охорони здоров’я.

Про зустріч Шейнбаум повідомила у соціальних мережах. За її словами, учасники розмови погодилися, що технології штучного інтелекту можуть бути корисними для надання медичної допомоги, повідомляє Mexico News Daily.

Цифровізація системи охорони здоров’я

Зустріч відбулася за кілька тижнів після оголошення федерального уряду про створення Консультативної ради з цифрової трансформації сектору охорони здоров’я. Її завданням визначено поліпшення контролю, зберігання та розподілу медикаментів.

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Члени ради мають використовувати цифрові інструменти й штучний інтелект для виявлення дефіциту ліків, контролю запасів на складах і пришвидшення постачання препаратів до державних лікарень та медичних центрів. Шейнбаум не повідомляла, чи співпрацюватиме OpenAI з цією радою.

Інтерес до моделі розумних лікарень

Під час пресконференції Шейнбаум також заявила про зацікавленість уряду у співпраці з Китаєм у різних сферах, зокрема щодо розумних лікарень. Перед поїздкою до Шеньчженя на зустріч лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва вона сказала, що Мексика прагне впровадити такий підхід у країні.

Розумні лікарні використовують різні технології, зокрема штучний інтелект, для автоматизації окремих процесів і поліпшення догляду за пацієнтами.

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