Президентка Шейнбаум описала суперечку з губернаторкою Чіуауа — Mexico News Daily

У Мексиці президентка Клаудія Шейнбаум розповіла про напружену розмову з губернаторкою штату Чіуауа Мару Кампос щодо ймовірної участі агентів ЦРУ в рейді на нарколабораторію, який відбувся у квітні. За словами президентки, мексиканська влада не давала дозволу на цю операцію. Як повідомляє Mexico News Daily, зустріч політикинь відбулася минулого місяця в міжнародному аеропорту Сьюдад-Хуареса, і обидві підвищували голос під час розмови.

Розмова про ймовірну участь ЦРУ

Шейнбаум заявила, що Кампос запитала її, чому президентка нібито звинуватила губернаторку у державній зраді. Президентка відповіла, що не висувала такого звинувачення, однак, за її словами, слідство має з’ясувати, чому іноземні агенти нібито прибули до Мексики без дозволу та без дотримання Закону про національну безпеку.

За версією Шейнбаум, Кампос заперечила, що санкціонувала в’їзд агентів ЦРУ до Чіуауа, і поклала відповідальність на свого колишнього генерального прокурора Сесара Хаурегі. Минулого тижня Хаурегі заарештували за обвинуваченнями на рівні штату та федерації, серед яких згадується й державна зрада, пов’язана з імовірною участю ЦРУ в антинаркотичній операції.

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Президентка також сказала, що Кампос повідомила їй про нібито виявлені в Чіуауа корупційні дії колишнього прокурора. Шейнбаум заявила, що правоохоронні органи мають діяти щодо Хаурегі так само, як і щодо будь-якої іншої людини у разі виявлення незаконних дій.

Заяви про зв’язки з наркоторгівлею

Шейнбаум підтвердила, що Кампос під час їхньої розмови заявила про нібито зв’язки президентки партії Morena Аріадни Монтіель Реєс із наркоторгівлею. Президентка відповіла, що губернаторка має надати докази, якщо володіє ними, та додала, що досі таких доказів не було представлено. Шейнбаум назвала Монтіель чесною жінкою, яка добре очолює Morena.

Перевірки виборчого органу

Окремо на пресконференції Шейнбаум висловилася щодо повідомлень про очільницю Національного виборчого інституту Гвадалупе Таддеї. За даними медіа, Таддеї має близькі особисті стосунки з бізнесменом Хосе Альфредо Ернандесом Касільясом, сімейні компанії якого отримували великі контракти від INE. Президентка підтримала проведення аудитів у виборчому органі та заявила, що там не має бути «жодного натяку на корупцію». Таддеї заперечила будь-який фаворитизм або корупцію під час укладання контрактів із компаніями, пов’язаними з Ернандесом Касільясом.

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