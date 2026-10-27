Президентка Шейнбаум планує заборонити вивезення пам’яток — Mexico News Daily

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум пропонує посилити федеральний закон про пам’ятки та археологічні, художні й історичні зони, щоб заборонити остаточне вивезення з країни захищених творів мистецтва. Попередній проєкт документа про охорону та збереження культурної спадщини опублікували 15 жовтня, повідомляє Mexico News Daily.

Заборона для приватних власників

Ініціатива має усунути суперечність між чинним законом, який не передбачає обмежень на експорт культурно значущих творів, і президентськими указами щодо окремих митців. Проєкт прямо забороняє остаточний експорт об’єктів у приватній власності, які визнали художніми або історичними пам’ятками та які належать до компетенції Національного інституту образотворчих мистецтв і літератури Мексики.

Також документ надає інституту повноваження досліджувати, захищати, зберігати й реставрувати такі твори, що перебувають у приватних руках. У проєкті зазначено, що це потрібно для забезпечення права на культуру понад право приватної власності.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Справи Кало та колекція Гельмана

Десять президентських указів уже оголосили національною спадщиною роботи Дієго Рівери, Давида Альфаро Сікейроса, Хосе Клементе Ороско, Октавіо Паса, Ремедіос Варо, Фріди Кало та Марії Іск’єрдо. Водночас для творів Рівери й Ороско діє виняток: їх можна остаточно вивозити до музеїв.

Вивезення з Мексики станкових картин, графічних робіт і технічних документів Фріди Кало, що належать приватним власникам і перебувають на території країни, заборонене з 1984 року. Верховний суд має розглянути оскарження цього указу, подане власником картини «Автопортрет із медальйоном». У 2010 році колекціонер Андрес Блаістен домігся судового захисту проти заборони на експорт робіт Марії Іск’єрдо, а відповідний указ визнали неконституційним.

Ініціатива Шейнбаум з’явилася на тлі суперечки щодо колекції Гельмана, яка стосується передачі 160 із 300 її творів Banco Santander у Кантабрії, Іспанія.

Читай нас у