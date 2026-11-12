Президентка Шейнбаум виступить на бізнес-форумі APEC у Китаї — Mexico News Daily

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум 17–19 листопада перебуватиме у Шеньчжені, Китай, де виступить головною спікеркою на заході Ділової консультативної ради Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC). Про її програму повідомив міністр економіки Марсело Ебрард, пише Mexico News Daily.

За словами Ебрарда, Шейнбаум і голова КНР Сі Цзіньпін будуть єдиними світовими лідерами, які виступлять на пленарному засіданні за участю членів Ділової консультативної ради APEC. До цієї ради, як зазначив міністр, входять понад 1 000 представників бізнесу з 21 економіки APEC.

Зустрічі з лідерами APEC

Президентка Мексики також планує двосторонні зустрічі з лідерами Китаю, Канади, Австралії та Вʼєтнаму. Ебрард додав, що представники інших економік APEC також попросили про переговори з мексиканською стороною, тож такі зустрічі можуть відбутися.

Шейнбаум візьме участь і в зустрічі лідерів APEC. Темою заходу визначено «Розбудову Азійсько-Тихоокеанської спільноти для спільного процвітання». За даними Ебрарда, на країни APEC припадає 52% прямих іноземних інвестицій у Мексику, а сама Мексика прийматиме зустріч лідерів обʼєднання у 2028 році.

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Інвестиції та переговори зі США

Шейнбаум заявила, що на бізнес-заході розповість про державний економічний план Plan México, економічну модель країни та можливості для інвестування. Однією з цілей плану є залучення додаткових іноземних інвестицій і збільшення частки національного складника у продукції мексиканського виробничого сектору.

Вона також сказала, що не проводитиме двосторонньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом під час візиту до Китаю. Водночас Шейнбаум припустила, що може зустрітися з ним на саміті G20 у клубі Мар-а-Лаго у Флориді в грудні, якщо зʼявиться така можливість.

Президентка Мексики наголосила, що її зустріч із Сі Цзіньпіном не має створити проблем для торговельних переговорів зі Сполученими Штатами. Вона зазначила, що Мексика та США підтримують постійний звʼязок щодо торговельних питань.

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