Президентка Шейнбаум закликала очистити виборчий інститут Мексики — Mexico News Daily

Президентка Мексики Шейнбаум заявила, що Національний виборчий інститут країни, INE, необхідно «очистити» після скандалу навколо контрактів на постачання виборчих матеріалів. Як повідомляє Mexico News Daily, вона сказала, що інститут має гарантувати волю виборців, чесні вибори, прозорість і республіканську ощадливість.

Заяви про роботу INE

Шейнбаум стверджує, що корупція під час укладання контрактів на виборчі матеріали в INE могла відбуватися не лише за часів колишньої очільниці інституту Гвадалупе Таддеї. За її словами, такі випадки мали місце протягом усього періоду, коли INE у 2014–2023 роках очолював Лоренсо Кордова, а можливо, й раніше. Водночас вона зазначила, що це має встановити аудит.

Таддеї подала у відставку минулого тижня на тлі звинувачень у тому, що вигідні контракти отримували компанії, пов’язані з підприємцем Хосе Альфредо Ернандесом Касільясом, з яким вона, за даними видання, мала близькі особисті стосунки. Mexico News Daily також повідомляє, що Таддеї та Ернандеса Касільяса, імовірно, внесли до переліку заблокованих осіб Міністерства фінансів і мають розслідувати федеральні прокурори.

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Убивство члена міської ради

Під час ранкової пресконференції Шейнбаум також прокоментувала вбивство члена міської ради Куернаваки Габріеля Ріваса Ріоса — представника партії Morena та екологічного активіста. Ріваса вбили в середу в столиці штату Морелос. Президентка назвала злочин сумним і обурливим та заявила, що він був спрямований саме проти політика. Вона попросила федеральний Кабінет безпеки підтримати прокуратуру Морелоса в розслідуванні.

Рівас критикував житловий проєкт Alto Verde, запропонований на території Ла-Касауатера в Куернаваці, через можливі екологічні наслідки. Шейнбаум сказала, що її адміністрація разом із губернаторкою Морелоса Маргаритою Гонсалес Саравією розгляне можливі дії щодо цього проєкту. За її словами, Рівас не звертався по федеральний захист.

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