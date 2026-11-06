Прямі інвестиції ЄС за кордоном скоротилися на 2,3% у 2025 році — Cyprus Mail

Обсяг накопичених прямих інвестицій ЄС у країнах поза блоком наприкінці 2025 року становив €9,48 трлн, що на 2,3% менше, ніж роком раніше. Водночас обсяг накопичених прямих інвестицій інвесторів із країн поза ЄС у блоці скоротився на 2,8% — до €6,99 трлн, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на дані Євростату.

Зниження інвестиційних позицій

Наприкінці 2024 року накопичений обсяг прямих інвестицій ЄС у країнах поза блоком становив €9,70 трлн. Обсяг прямих інвестицій інвесторів із-поза ЄС у блоці роком раніше дорівнював €7,19 трлн.

Зниження обсягу вхідних інвестиційних позицій продовжує тенденцію, що триває з 2022 року. Тоді інвестори з решти світу утримували в ЄС прямі інвестиції на €7,88 трлн — це був найвищий показник із 2013 року.

Ці дані відображають накопичену вартість прямих інвестицій через кордони, а не потоки інвестицій за окремий рік. На суб’єкти спеціального призначення, які створюють переважно для проведення фінансових операцій та структурування інвестицій, припадало 26,2% усіх інвестиційних позицій ЄС за кордоном. У структурі інвестицій із країн поза ЄС у блоці їхня частка становила 33,3%.

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США і Велика Британія серед головних партнерів

Найбільшим напрямком для інвестицій ЄС залишалися Сполучені Штати: €2,79 трлн, або 29,4% усіх накопичених прямих інвестицій блоку за його межами. Велика Британія посіла друге місце з €1,88 трлн, або 19,8%, а Швейцарія — третє з €812 млрд, або 8,6%.

Далі серед напрямків інвестицій ЄС були Бразилія з €310 млрд і Канада з €246 млрд. Кайманові Острови та Мексика мали по 2,4% таких інвестиційних позицій, Китай без урахування Гонконгу і Сінгапур — по 2,3%, а Бермудські Острови — 2%.

США також були найбільшим джерелом прямих інвестицій у ЄС — €2,08 трлн, або 29,7% загального обсягу. За ними йшла Велика Британія з €1,26 трлн, або 18,1%. Швейцарія забезпечила €602 млрд, Кайманові Острови — €323 млрд, а Японія — €249 млрд.

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