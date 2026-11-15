Прибутки енергокомпаній Саудівської Аравії зросли на 42,8% — Asharq Al-Awsat

У Саудівській Аравії сукупний чистий прибуток шести енергетичних компаній, акції яких котируються на біржі Saudi Exchange, за перші дев’ять місяців 2026 року зріс на 42,8% — до 396,15 млрд саудівських ріалів, або $105,64 млрд. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Найбільшу частку в цьому результаті забезпечила Saudi Aramco. Прибуток компанії, що належить акціонерам, збільшився на 36,1% — до 379,02 млрд ріалів ($101,07 млрд). Це становить близько 95,7% загального прибутку сектору. Виручка Aramco та інші доходи, пов’язані з продажами, зросли на 20,8% — приблизно до 1,52 трлн ріалів ($405,33 млрд).

Зростання прибутків Bahri та Petro Rabigh

National Shipping Company of Saudi Arabia, або Bahri, посіла друге місце за чистим прибутком. Її показник зріс на 586,7% — до 9,98 млрд ріалів ($2,66 млрд), а виручка підвищилася на 268,4% — до 26,1 млрд ріалів. Компанія отримала вигоду від активізації морських перевезень та вищих ставок фрахту, зокрема в сегменті транспортування нафти.

Rabigh Refining and Petrochemical Company, відома як Petro Rabigh, за дев’ять місяців отримала близько 6,7 млрд ріалів ($1,79 млрд) чистого прибутку. Роком раніше компанія фіксувала збиток у 3,29 млрд ріалів. Її виручка збільшилася на 113,6% — до 52,03 млрд ріалів. Поліпшенню показників сприяли вищі операційні показники комплексу, більші обсяги продажів, вищі ціни на нафтопродукти й нафтохімічну продукцію, а також нижчі витрати на фінансування.

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Слабші результати бурових компаній

Результати частини бурових компаній та Saudi Arabian Refineries Company були слабшими. Чистий прибуток ADES Holding знизився на 23% — до 459,8 млн ріалів ($122,6 млн), хоча її виручка зросла на 44%. На фінансовий результат вплинули нижча операційна маржа, вищі витрати та тимчасове призупинення кількох регіональних операцій.

Прибуток Arabian Drilling Company впав на 90,6% — до 6,9 млн ріалів ($1,84 млн), а виручка скоротилася на 8,1%. Saudi Arabian Refineries Company, своєю чергою, збільшила чистий збиток на 24,4% — до 27,5 млн ріалів ($7,33 млн), зокрема через знецінення окремих інвестицій та зростання адміністративних витрат.

У третьому кварталі 2026 року сукупний чистий прибуток шести компаній зріс на 50,1% у річному вимірі — до 145,15 млрд ріалів ($38,71 млрд). На тлі перебоїв у постачанні на Близькому Сході, подорожчання енергоносіїв і зростання маржі переробки також поліпшилися квартальні результати ExxonMobil, Shell і TotalEnergies.

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