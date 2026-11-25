Британська авіакомпанія easyJet повідомила про скорочення річного прибутку до оподаткування на 96% — до 24 млн фунтів стерлінгів у фінансовому році, що завершився 30 вересня 2026 року. Роком раніше цей показник становив 658 млн фунтів. Як повідомляє Cyprus Mail, на результати вплинули конфлікт на Близькому Сході, зростання вартості пального та послаблення попиту на подорожі.

Витрати зросли швидше за виручку

Базовий прибуток до оподаткування, який не враховує окремі виняткові статті, знизився на 89% — з 665 млн до 71 млн фунтів. Цей показник також виявився нижчим за очікування аналітиків.

Витрати компанії на пальне за рік зросли на 11%, або на 244 млн фунтів, до приблизно 2,5 млрд фунтів. Виручка групи збільшилася на 6% — до 10,74 млрд фунтів, однак базові операційні витрати підвищилися на 13%.

Авіаційний підрозділ easyJet зафіксував збиток до оподаткування в 195 млн фунтів, тоді як попереднього року отримав прибуток у 415 млн фунтів. Генеральний директор компанії Кентон Джарвіс заявив, що вплив конфлікту на попит і ціни на пальне суттєво позначився на фінансових результатах easyJet.

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Пасажиропотік і туристичний бізнес

Попри падіння прибутку, easyJet перевезла 96,4 млн пасажирів — на 3% більше, ніж роком раніше. Середній коефіцієнт завантаження літаків залишився на рівні 90%.

Підрозділ пакетних турів easyJet holidays показав кращий результат: його прибуток до оподаткування зріс на 6% — до 266 млн фунтів. Кількість клієнтів цього бізнесу збільшилася на 13%, до 3,5 млн.

Зміна власника

Акціонери easyJet схвалили придбання компанії американською інвестиційною групою Apollo Global Management за 5,7 млрд фунтів. Завершення угоди очікують у першому кварталі 2027 року за умови отримання необхідних регуляторних дозволів. Через очікувану зміну власника easyJet не надала фінансового прогнозу на наступний фінансовий рік.

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