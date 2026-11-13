Прибуток п’яти найбільших брокерів Південної Кореї впав на 81% — Korea Herald

У Південній Кореї сукупний чистий прибуток п’яти найбільших брокерських компаній у липні—вересні становив 851,2 млрд вон, або близько $640 млн. Це на 81,13% менше, ніж у попередньому кварталі, коли показник сягнув рекордних 4,51 трлн вон, повідомляє Korea Herald.

Збиток Mirae Asset Securities

Найбільше падіння зафіксувала Mirae Asset Securities — найбільша в країні брокерська компанія за обсягом власного капіталу. Після чистого прибутку 1,91 трлн вон у другому кварталі компанія завершила третій квартал із чистим збитком 405,6 млрд вон та операційним збитком 502,3 млрд вон. Роком раніше її чистий прибуток за цей період становив 343,8 млрд вон.

На результат Mirae Asset Securities вплинули значні втрати від переоцінки власних інвестиційних активів. Серед причин видання називає зниження оцінки частки компанії в американській аерокосмічній компанії SpaceX, а також зміцнення південнокорейської вони до долара США.

Спад торгівлі на фондовому ринку

Інші великі брокери залишилися прибутковими, але їхні квартальні показники також знизилися. Чистий прибуток Korea Investment & Securities становив 281,8 млрд вон, що на 70,23% менше, ніж кварталом раніше. Kiwoom Securities заробила 238,6 млрд вон, скоротивши прибуток на 64,95%.

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У Samsung Securities чистий прибуток зменшився на 27,7% — до 352,8 млрд вон, а NH Investment & Securities повідомила про спад на 21,62%, до 383,6 млрд вон. Серед чинників погіршення результатів — охолодження фондового ринку, менша торгова активність і скорочення участі роздрібних інвесторів.

Середньоденна вартість торгів на корейських ринках, з урахуванням Korea Exchange та альтернативної платформи Nextrade, у третьому кварталі впала на 36,24% — зі 118,1 трлн до 75,3 трлн вон. У жовтні вона додатково знизилася на 5,1% порівняно з попереднім місяцем, до 38,1 трлн вон.

Водночас результати за дев’ять місяців залишаються високими завдяки прибуткам першого півріччя. Korea Investment & Securities відзвітувала про 2,01 трлн вон чистого прибутку за січень—вересень, що на 20,1% більше, ніж рік тому. Mirae Asset Securities за той самий період отримала рекордні 2,50 трлн вон, або на 148,2% більше у річному вимірі.

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