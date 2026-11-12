Прибуток Standard Chartered у третьому кварталі зріс на 46% — Fortune

Чистий прибуток британського міжнародного банку Standard Chartered у третьому кварталі зріс на 46% у річному вимірі — до 1,5 млрд доларів. Операційний дохід банку збільшився на 13% — до 5,8 млрд доларів, а прибуток до оподаткування зріс на 27% і становив 2,25 млрд доларів, повідомляє Fortune.

Комісійні доходи зросли

Вагомий внесок у квартальні результати забезпечили комісійні напрями бізнесу. Доходи підрозділу Wealth Solutions, що надає послуги з управління капіталом, підвищилися на 26% — до 1,1 млрд доларів. Дохід Global Markets зріс на 20% і перевищив 1 млрд доларів.

Банк також підвищив прогноз на 2026 рік та очікує рентабельність матеріального капіталу на рівні близько 14%. Standard Chartered працює на 54 ринках, зокрема має значну присутність в Азії, Африці та на Близькому Сході.

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Ставка на транскордонний бізнес

Генеральний директор банку Білл Вінтерс заявив, що геополітична фрагментація створює для Standard Chartered нові можливості. За його словами, компанії переносять частину виробництва з Китаю до країн Південно-Східної Азії та потребують нових банківських відносин і механізмів фінансування на цих ринках.

Вінтерс назвав серед ключових тенденцій наступного десятиліття перехід до низьковуглецевої економіки, зростання добробуту в Азії, на Близькому Сході та в Африці, зміни банківської інфраструктури, геополітичну фрагментацію і цифровізацію грошей. У Гонконзі Standard Chartered цього місяця запустив токенізовані депозити та випробував механізм ліквідності для підтримки інвестицій Ant International у токенізовані фонди грошового ринку.

Водночас поділ глобальної економіки може ускладнювати транскордонні операції через торговельні обмеження, політичну нестабільність і різні регуляторні вимоги в країнах присутності банку.

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