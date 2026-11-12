Прибуток транспортного сектору Саудівської Аравії зріс на 20,7% — Asharq Al-Awsat

У Саудівській Аравії сукупний чистий прибуток дев’яти транспортних і логістичних компаній, акції яких котируються на Saudi Exchange, за перші дев’ять місяців 2026 року зріс на 20,7% — до 1,063 млрд саудівських ріялів, або $283,5 млн. Їхня загальна виручка збільшилася на 13% — до 18,08 млрд ріялів ($4,82 млрд), повідомляє Asharq Al-Awsat.

Логістика та порти стали драйверами

Найбільший чистий прибуток у секторі отримала SAL Saudi Logistics Services — близько 579,9 млн ріялів, що на 16,9% більше, ніж торік. На компанію припало приблизно 54,6% сукупного прибутку дев’яти підприємств, а її виручка зросла на 28,2% — до 1,54 млрд ріялів.

SISCO Holding наростила чистий прибуток на 140,7%, до 148,5 млн ріялів. Компанія пов’язала результат із поліпшенням роботи портового напряму, збільшенням обсягів обробки вантажів та розвитком логістичних операцій. Чистий прибуток SAPTCO зріс приблизно на 521% — з 13,1 млн до 81,5 млн ріялів, водночас її виручка підвищилася на 13,8%.

У матеріалі зазначається, що порушення морських перевезень через Ормузьку протоку та Червоне море спонукали судноплавні компанії шукати альтернативні маршрути. Порти Саудівської Аравії на узбережжях Аравійської затоки та Червоного моря, а також наземні транспортні мережі країни створюють додаткові можливості для перевезення вантажів, складської логістики й розвитку логістичних коридорів.

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Прокат авто та авіасервіси під тиском

United International Transportation Company, що працює під брендом Budget Saudi, посіла друге місце за прибутком — 199,6 млн ріялів, однак це на 19,7% менше за показник роком раніше. Її виручка водночас зросла на 11%, до 1,91 млрд ріялів. Компанія пояснила спад прибутку нижчим завантаженням парку короткострокової оренди, повільнішим поновленням довгострокових контрактів і переходом клієнтів на дешевші категорії автомобілів.

Theeb Rent a Car скоротила чистий прибуток на 52,2%, до 68,4 млн ріялів, а Lumi Rental — на 61,3%, до 61,9 млн ріялів. flynas зменшила чистий збиток на 83,9% — до 95,7 млн ріялів, тоді як Saudi Ground Services перейшла від прибутку 298,5 млн ріялів у січні—вересні 2025 року до чистого збитку 28,6 млн ріялів.

У третьому кварталі дев’ять компаній разом заробили близько 413,1 млн ріялів чистого прибутку. SAL отримала 231,9 млн ріялів, SISCO Holding — 63,1 млн ріялів, а flynas повернулася до прибутковості з чистим доходом близько 27 млн ріялів після збитків у другому кварталі.

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