Прибуток Vodacom Tanzania за пів року зріс на 182,7% — The Rio Times

У Танзанії чистий прибуток телекомунікаційної та платіжної компанії Vodacom Tanzania за шість місяців, що завершилися 30 вересня 2026 року, зріс на 182,7% — до 117,8 млрд танзанійських шилінгів, або близько 44 млн доларів. Роком раніше показник становив 41,7 млрд шилінгів. Про це повідомляє The Rio Times з посиланням на проміжну звітність компанії для Дар-ес-Саламської фондової біржі.

Доходи та операційний результат

Виручка Vodacom Tanzania зросла на 19% — до 1,08 трлн шилінгів, або приблизно 407 млн доларів. Водночас сервісна виручка, яка не включає продажі телефонів, збільшилася на 20,8%. EBITDA підвищилася на 33,1%, до 425,8 млрд шилінгів, а операційний прибуток зріс на 126,9% — до 239 млрд шилінгів.

Компанія пояснила істотне зростання операційного прибутку зниженням амортизаційних витрат на 13%. Попереднього року до цих витрат увійшла прискорена амортизація обладнання, яке замінили в межах програми модернізації мережі. Без урахування ефекту цих торішніх витрат і валютних коливань базовий показник EBITDA, за оцінкою компанії, зріс на 26,6%.

Зростання M-Pesa та мобільного інтернету

Виручка сервісу мобільних платежів M-Pesa збільшилася на 26,2% — до 443,3 млрд шилінгів. Кількість його користувачів зросла на 14,1%, а сума і кількість транзакцій, за даними Vodacom Tanzania, підвищилися майже на 40% кожна.

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Доходи від мобільного інтернету зросли на 24,6% і сягнули 319,2 млрд шилінгів. Кількість користувачів смартфонів збільшилася на 15,3%, а обсяг передавання даних — на 19,2%. Натомість виручка від голосових послуг зросла на 5,5%, до 174,5 млрд шилінгів.

Інвестиції в мережу

Кількість клієнтів за внутрішньою методикою компанії зросла на 17% — до 29,2 млн. Капітальні витрати Vodacom Tanzania збільшилися до 246 млрд шилінгів проти 150,8 млрд шилінгів роком раніше: кошти спрямували на модернізацію радіомережі та розширення покриття 4G і 5G.

Компанія очікує, що в середньостроковій перспективі сервісна виручка зростатиме низькими двозначними темпами. Плановий рівень капітальних витрат визначено в межах 13–16% виручки.

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