Прихильники MAGA критикують президента Трампа після поразки республіканців — NDTV World

У США після масштабної поразки Республіканської партії на проміжних виборах частина прихильників руху MAGA почала покладати відповідальність на президента Дональда Трампа, його радників і партійне керівництво. У Далласі прихильники кандидата в Сенат Кена Пакстона, якого джерело називає фаворитом Трампа, говорили про невдоволення президентом та його впливом на кампанію.

Як повідомляє NDTV World, демократи здобули великі більшості в обох палатах Конгресу. У Сенаті вони можуть контролювати до 56 зі 100 місць. Демократи також перемогли в усіх загальноштатних перегонах у Техасі та контролюватимуть посади губернаторів у семи штатах, де Трамп переміг на президентських виборах 2024 року.

Критика всередині MAGA

Співрозмовники Reuters серед активістів MAGA, правих блогерів, партійних стратегів і християнських націоналістів називали різні причини невдачі республіканців. Серед них — висока вартість життя, ціни на пальне, війна з Іраном, невдоволення економічною ситуацією та корупцією у Вашингтоні. Частина представників руху також критикувала рішення влади редагувати або не оприлюднювати значні частини матеріалів розслідувань щодо Джеффрі Епштейна.

За аналізом компанії PeakMetrics, проведеним для Reuters, понад 20% прихильників MAGA у вибірці дописів у X і Reddit висловлювали сумніви щодо керівництва та напряму руху. Приблизно половина цієї групи й надалі підтримувала MAGA, але вже не бачила Трампа його лідером. Інша половина залишалася лояльною до президента, хоча й критикувала його.

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Професорка Університету Меріленду Дженніфер Голбек, яка аналізує пов'язані з MAGA публікації з 2016 року, повідомила про спад активності найвідданіших прихильників Трампа. За її даними, на форумі Patriots.Win кількість дописів і коментарів від січня скоротилася на 27%.

Трамп посилює жорсткий курс

Після виборів Трамп не оголосив про зміну політичного курсу, а підвищив Стівена Міллера, одного з головних авторів жорсткої імміграційної політики адміністрації, до глави апарату Білого дому замість Сьюзі Вайлз. Це рішення підтримали деякі впливові представники MAGA, які закликають повернутися до націоналістичної та антиімміграційної програми руху.

Водночас твердження про нібито фальсифікацію виборів, які були однією з центральних тем MAGA після президентських виборів 2020 року, цього разу майже зникли з риторики правих інфлюенсерів. За даними організації States United Action, кандидати, які підтримували неправдиві заяви Трампа про масові фальсифікації 2020 року, зазнали значних поразок: наступного року вони обійматимуть щонайменше на 41 менше посад у Конгресі та органах влади штатів.

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