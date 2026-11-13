Прикордонні села Непалу спорожніють на шість місяців через сніг — Kathmandu Post

Жителі високогірних сіл Чхангру і Тінкар у непальському окрузі Дарчула готуються в листопаді залишити свої домівки на шість місяців через сильні снігопади та морози. До квітня обидва поселення, розташовані поблизу кордонів із Китаєм та Індією, мають повністю спорожніти, повідомляє Kathmandu Post.

У Тінкарі налічується 75 домогосподарств, у Чхангру — 124, а загальна кількість населення становить близько 1 200 людей. Узимку сніг довго не тане, тому місцеві виїжджають до адміністративного центру округу Халанги та інших нижчих районів. Щорічне сезонне переселення тут називають kuncha sarne.

Підготовка перед від’їздом

Перед дорогою родини зберігають урожай, заготовляють дрова і корм для худоби, сушать листя для підстилки та відкладають запаси картоплі, бобів і борошна. Жителі також готують сушені заготовки з великого різновиду редьки choto. На полях сіють часник, горох, коріандр і зелень гірчиці, щоб навесні повернутися до рослин, які вже зійшли.

У селах лише один сільськогосподарський сезон на рік, а тваринництво є головним джерелом доходу для населення. Молочних корів родини беруть із собою, а інших тварин залишають у місцях із добрими пасовищами під наглядом пастухів. Родини спільно наймають пастухів та розподіляють витрати залежно від кількості худоби.

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Перед від’їздом кожне домогосподарство проводить ритуали на честь свого родового божества, запрошує сусідів на частування, а згодом громада здійснює спільне богослужіння. Після цього мешканці вирушають із сіл в один день.

Тиждень пішки через Індію

Дорога до низин займає приблизно тиждень пішки та пролягає через територію Індії. Подорож особливо складна для дітей, літніх людей, людей з інвалідністю, вагітних і жінок, які супроводжують худобу.

Місцеві жителі скаржаться, що зсуви пошкодили кілька відрізків стежки між Тінкаром і Чхангру, а також в’ючну дорогу від Чхангру до Думлінга. Частину маршруту ремонтували за участю жителів, Збройної поліції та поліції Непалу, однак він досі залишається складним для пересування. За даними видання, чотири роки тому на ремонт маршруту витратили близько 15,4 млн непальських рупій, але мешканці й надалі змушені проходити через Індію.

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