Принц Гаррі та ще п’ятеро позивачів просять дозволу на апеляцію — The Guardian

У Великій Британії принц Гаррі та ще п’ятеро позивачів подали до Апеляційного суду заяви з проханням дозволити оскаржити рішення у справі проти видавця Daily Mail — компанії Associated Newspapers. Про це повідомляє The Guardian.

Разом із Гаррі заяви подали Дорін Лоуренс, Елтон Джон і його чоловік Девід Ферніш, а також акторки Елізабет Герлі та Сейді Фрост. У липні суддя Ніклін відхилив їхні позови, зазначивши, що позивачі не довели незаконного отримання будь-якої інформації.

Клопотання про апеляцію

Представник позивачів заявив, що вони просять переглянути як відмову в задоволенні позовів, так і рішення про відшкодування судових витрат. На їхню думку, ці рішення є безпрецедентними та містять юридичні й фактичні помилки.

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Працівники суду підтвердили подання клопотання до Апеляційного суду. Письмове рішення судді, викладене на 436 сторінках, було ухвалене після 11-тижневого розгляду. Суддя також зазначив, що не можна робити висновок про незаконне походження матеріалу, якщо існував законний і реалістичний спосіб отримати інформацію.

Аргументи сторін і витрати

Під час слухань адвокати позивачів стверджували, що приватні детективи, позаштатні журналісти та працівники Associated Newspapers вдавалися до перехоплення голосових повідомлень, прослуховування стаціонарних телефонів і отримання даних шляхом обману. Представники видавця натомість заявляли, що журналісти Daily Mail і Mail on Sunday використовували законні джерела, зокрема друзів, речників, попередні публікації, матеріали фрилансерів, інших газет і новинних агентств.

Після програшу справи Гаррі та інші позивачі зіткнулися із судовими витратами на суму понад 50 млн фунтів стерлінгів. У серпні суддя постановив, що вони мають сплатити видавцеві 9 544 355 фунтів протягом семи днів як початковий внесок у відшкодування витрат до подальших слухань щодо остаточної суми.

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