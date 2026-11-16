Принц Гаррі відвідав поранених військових у Львові — Der Spiegel

Британський принц Гаррі неоголошено відвідав Львів в Україні, де зустрівся з пораненими ветеранами війни в реабілітаційній клініці. За даними джерела, під час розмови з військовими він сказав, що вони виграють війну.

Візит тримали в таємниці

Про поїздку повідомили лише після того, як Гаррі залишив Україну. Як пише Der Spiegel з посиланням на агентство PA, візит не розголошували з міркувань безпеки. Це була четверта поїздка Гаррі до України від початку російської агресії.

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Принц також переглянув матч із регбі на візках у спортивній залі школи. Гравці змагалися за місця в українській команді на Invictus Games — міжнародному турнірі для поранених і хворих військовослужбовців та ветеранів, заснованому Гаррі.

Підготовка до Invictus Games

Наступні Invictus Games мають відбутися наступного року в Бірмінгемі. За інформацією The Guardian, яку наводить Der Spiegel, Україна планує відправити на турнір близько 60 учасників і учасниць. Гаррі також заявив, що під час кожного повернення до України відчуває гостинність і тепло.

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