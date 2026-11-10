Принц Гаррі закликав посилити захист дітей у соцмережах — Politico Europe

Принц Гаррі під час заходу з онлайн-безпеки дітей у Європейському парламенті в Брюсселі, Бельгія, закликав запровадити суворіші правила для соціальних платформ. Герцог Сассекський заявив, що великі технологічні компанії створюють світ «хаосу», поділу та безвідповідальності.

Заклик до суворіших правил

Гаррі виступив 10 листопада на заході, присвяченому захисту неповнолітніх в інтернеті. Він наголосив на необхідності убезпечити дітей від контенту, який може підштовхнути до самогубства або самоушкодження, повідомляє Politico Europe.

Також герцог висловив занепокоєння політикою конфіденційності платформ. За його словами, такі правила можуть не дозволяти батькам дізнатися, як померли їхні діти. Дружина Гаррі Меган Маркл була присутня на заході, але відмовилася від запланованого виступу на панельній дискусії.

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Плани Єврокомісії

Онлайн-платформи в ЄС уже регулюються Актом про цифрові послуги. Європейська комісія також готує спеціальний режим для неповнолітніх у межах ініціативи Kids Act. Пропозиція передбачає заборону для дітей до 13 років користуватися більшістю соціальних платформ і формалізацію вимог щодо батьківського контролю.

Візит герцога та герцогині Сассекських привернув значну увагу медіа й працівників Європарламенту. На захід також прийшли депутати комітету з внутрішнього ринку, який веде переговори від імені парламенту щодо Kids Act, зокрема угорська консерваторка Дора Давід і словацька лібералка Вероніка Ціфрова Острігоньова.

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