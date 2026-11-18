Принц Вільям і принцеса Кейт у Нью-Делі зустрілися з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді наприкінці свого триденного візиту до країни. Вони обговорили торгівлю та двосторонні відносини між Великою Британією та Індією, повідомляє Cyprus Mail.

Розмова про партнерство

Моді відзначив роботу кліматичної премії Earthshot Prize, заснованої Вільямом. Щорічна церемонія вручення цієї відзнаки відбулася у Мумбаї у вівторок.

Після зустрічі індійський прем’єр написав у соцмережі X, що очікує подальшого зміцнення всеосяжного стратегічного партнерства Індії та Великої Британії. Він також згадав про імпульс від нещодавно запровадженої всеосяжної економічної і торговельної угоди між країнами.

Представник Кенсінгтонського палацу повідомив, що під час розмови йшлося про глибокі та тривалі зв’язки двох держав, а також про майбутні можливості. Подружжя подякувало Моді за винятково теплий прийом в Індії.

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Події в Мумбаї

Перед вильотом до Нью-Делі Вільям і Кейт мали окремі заходи в Мумбаї. Принц відвідав офіс кінокомпанії Dharma Productions у передмісті міста, де переглянув виступ танцівників під номер із боллівудського фільму «Іноді радість, іноді смуток». На заході також були актори Саїф Алі Хан і Каріна Капур.

Кінематографіст Каран Джохар, який очолює Dharma Productions, після візиту сказав, що Вільям говорив про потенціал індійського кіно та його популярність у світі. Тим часом Кейт відвідала пологовий будинок у центрі Мумбаї та поспілкувалася з медичними працівниками.

Під час поїздки королівська пара також грала у крикет із колишнім спортсменом Сачіном Тендулкаром і відвідала школу ремесел. У промові на церемонії Earthshot Prize Вільям заявив, що наслідки глобального потепління стають дедалі помітнішими через повторювані хвилі спеки та руйнівні повені.

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