Принц Вільям і принцеса Кетрін прибули до Індії на три дні — The Independent

Принц Вільям і принцеса Кетрін прибули до Індії з триденним візитом. Це їхня перша спільна закордонна поїздка відтоді, як у 2024 році Кетрін діагностували рак, повідомляє The Independent.

Церемонія Earthshot Prize у Мумбаї

Візит королівське подружжя розпочне в Мумбаї, де у вівторок відбудеться церемонія вручення премії Earthshot Prize. Заснована Вільямом екологічна ініціатива відзначає п’ятьох переможців, кожен із яких отримує 1,3 млн доларів, або 1 млн фунтів стерлінгів, на розвиток рішень для протидії зміні клімату.

Очікується, що церемонія в Індії стане найбільшою від заснування премії у 2020 році. Серед її учасників мають бути легенда індійського крикету Сачин Тендулкар, актори Алія Бхатт і Рамі Малек, а британський гурт Take That уперше виступить в Індії.

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Вільям у соцмережах заявив, що Індія зробила «надзвичайний внесок» у Earthshot за останні шість років і має більше фіналістів та переможців премії, ніж будь-яка інша країна.

Зустріч із Нарендрою Моді

Також подружжя відвідає заходи, присвячені індійським індустріям крикету, моди та кіно. Після Мумбаї вони вирушать до Нью-Делі, де в середу запланована зустріч із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Востаннє Вільям і Кетрін зустрічалися з Моді під час попереднього візиту до Індії десять років тому.

Кетрін оголосила, що проходить лікування від раку, у березні 2024 року після великої операції на черевній порожнині. У січні 2025 року вона повідомила про ремісію та поступово відновила виконання публічних обов’язків. У травні вона здійснила поїздку до Італії без Вільяма — це був її перший закордонний захід після встановлення діагнозу.

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