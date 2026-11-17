У Мумбаї, Індія, принц Вільям вручив п’ятьом переможцям премії Earthshot Prize по 1 млн фунтів стерлінгів, або близько 1,3 млн доларів. Нагороди присудили за рішення у сферах чистого транспорту, відновлюваної енергетики, збереження лісів і захисту морських екосистем, повідомляє The Independent.

П’ять переможців премії

Переможців обрали серед 15 фіналістів. Нагороду отримала Mahindra Last Mile Mobility за ініціативи у сфері електричного транспорту. Кампанію PFAS-Free France відзначили за роботу щодо заборони токсичних так званих вічних хімікатів.

Також переможцями стали Niue Ocean Wide Trust за захист морських екосистем і Ørsted за розвиток офшорної вітроенергетики. П’яту нагороду отримав Бутан за збереження гімалайських лісів.

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Церемонія в Мумбаї

Церемонія відбулася в конференц-центрі Jio World Convention Centre у Мумбаї та стала центральною подією триденного візиту принца і принцеси Уельських до Індії. У заході взяли участь представники Боллівуду, винахідники, підприємці та природоохоронці.

Вільям заснував Earthshot Prize через свій Royal Foundation у 2020 році. Мета премії — підтримувати винахідників і підприємців, які розробляють технології для протидії глобальному потеплінню та пом’якшення його наслідків. Під час візиту до Мумбаї Вільям і Кетрін також зіграли у вуличний крикет, проїхалися електричним рикшею та зустрілися з представниками індійської індустрії крикету, моди й кіно.

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