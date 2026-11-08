Принцеса Анна пожартувала про ШІ та погоду в Кейптауні — Daily Maverick

Принцеса Анна 3 листопада 2026 року виступила на Конференції Співдружності з сільського господарства в Кейптауні, ПАР. Вона наголосила, що технології можуть допомагати шукати рішення в аграрному секторі, але зауважила, що ніхто не здатен гарантувати погоду, навіть штучний інтелект.

Як повідомляє Daily Maverick, принцеса Анна також сказала учасникам, що не має особистої електронної адреси. Захід у Century City був присвячений темі можливостей змін у взаємопов’язаному світі.

Співпраця в аграрному секторі

Принцеса Анна, яка є президенткою Королівського сільськогосподарського товариства Співдружності, назвала Західнокапську провінцію прикладом взаємодії сільського господарства, досліджень, освіти, технологій, туризму та виробництва харчів. Вона також відзначила «надзвичайний клімат» Південної Африки та його давній вплив на аграрні знання й виробництво.

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За її словами, сільське господарство залишається критично важливою галуззю, оскільки людство залежить від виробників продовольства. Вона висловила сподівання, що учасники конференції обміняються підходами до спільних для фермерів проблем, хоча рішення можуть відрізнятися залежно від умов у різних країнах.

Посуха та виклики для фермерів

Член Виконавчої ради Західнокапської провінції з питань сільського господарства, економічного розвитку й туризму Іван Меєр заявив, що його відомство готує регіон до ризиків посухи, пов’язаних з Ель-Ніньйо.

Підприємець Йоганн Руперт говорив про тиск на фермерів через несприятливу погоду, війни у світі та податки на нерухомі активи галузі. Він також порушив тему нестачі води, наголосивши на необхідності відповідального ставлення до цього ресурсу.

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