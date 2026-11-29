У Великій Британії принцеса Уельська Катерина у документальному фільмі Heal розповіла про досвід лікування раку, відновлення та пошук підтримки в природі. Як повідомляє Variety, 30-хвилинний фільм транслювали на BBC у неділю та на NBC у понеділок.

У 2024 році Катерина повідомила про діагноз раку, не назвавши його типу. У фільмі вона описала час у лікарні як темний, страшний і дезорієнтуючий період, коли то приходила до тями, то знову втрачала свідомість. Принцеса також розповіла, що в цей час хтось тримав її за руку, не намагаючись нічого пояснювати чи виправляти. Вона назвала таку присутність проявом любові.

Три вершини за добу

У стрічці Катерина виконує випробування Three Peaks: за 24 години вона підіймається на три найвищі гори Англії, Шотландії та Уельсу. На Бен-Невіс у Шотландії вона піднялася сама, а на Скафелл-Пайк в Англії та Сноудон в Уельсі — разом із братом Джеймсом Міддлтоном.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Похід мав привернути увагу та допомогти зібрати кошти для лікарні Royal Marsden, де лікувалася принцеса. Під час підйому Джеймс увімкнув їй голосові повідомлення від трьох дітей — принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї. Почувши їх, Катерина розплакалася та сказала, що діти дали їй причину вийти з лікарні й завершити випробування.

Зустрічі з пацієнтами

У фільмі також показано зустрічі принцеси з людьми, які лікуються від раку або пережили хворобу. Вона поспілкувалася з пацієнтами лікарні The Christie у Манчестері та учасниками групи підтримки Shine Cancer Support. Катерина зазначила, що раніше майже не обговорювала цю тему поза межами родини.

Наприкінці фільму принцеса сказала, що пережите змінило її фізично й емоційно та допомогло більше цінувати життя. Біля підніжжя останньої вершини її зустріли чоловік принц Вільям, діти та батьки — Керол і Майкл Міддлтони.

Читай нас у