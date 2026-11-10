Дослідження за участю 80 302 італійців із цукровим діабетом 2 типу виявило зв’язок між припиненням прийому препаратів групи GLP-1 і вищою частотою інфаркту, інсульту або смерті з будь-якої причини. Як повідомляє ABC News Australia, роботу опублікували у журналі The Lancet Regional Health — Europe.

Результати дослідження

Науковці проаналізували дані людей без встановлених серцево-судинних захворювань, які мали діабет 2 типу та застосовували агоністи рецепторів GLP-1 у 2004–2024 роках. Приблизно 60% учасників припинили терапію.

Серед тих, хто перестав приймати препарати, близько чотирьох зі 100 людей перенесли інфаркт чи інсульт або померли з будь-якої причини. У групі, яка продовжувала лікування, такий результат зафіксували приблизно у двох зі 100 учасників. Вищу частоту несприятливих подій спостерігали серед людей з ожирінням.

Керівник досліджень діабету в італійській лікарні IRCCS MultiMedica Антоніо Чер’єлло зазначив, що сила виявленого зв’язку стала несподіваною. На його думку, препарати GLP-1 можуть мати прямий захисний вплив на серцево-судинну систему, який втрачається після завершення лікування.

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Обмеження аналізу

Причини, через які пацієнти припиняли терапію, не збирали, тому дослідження не доводить, що саме відмова від препаратів спричинила гірші наслідки. Учасники, які зупинили лікування, могли мати важчий стан здоров’я або інші медичні підстави для цього.

До аналізу не включали пацієнтів, які приймали тирзепатид, відомий під торговою назвою Mounjaro. Семаглутид, який продають як Ozempic та Wegovy, використовувала лише невелика частина учасників; більшість приймала ліраглутид або дулаглутид.

Експерти, які не брали участі в роботі, наголосили на потребі подальших досліджень довгострокових наслідків використання та припинення препаратів GLP-1. Людям із діабетом 2 типу, які розглядають завершення такої терапії, радять обговорити це з медичним фахівцем.

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