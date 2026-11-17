В Італії ретроспективне дослідження за участю понад 80 тисяч людей із цукровим діабетом 2 типу виявило зв’язок між припиненням терапії агоністами рецепторів GLP-1 і вищою частотою інфаркту, інсульту або смерті від будь-якої причини. До аналізу не включали пацієнтів, які на початку лікування вже мали великі серцево-судинні події.

Як повідомляє News-Medical, дослідники використали дані 301 діабетологічної клініки Італії, зібрані у 2004–2024 роках. Вони проаналізували лікування 80 302 людей, які отримали принаймні один рецепт на препарати цього класу. Припиненням терапії вважали відсутність рецепта на GLP-1 упродовж двох або більше послідовних візитів.

Частота серцево-судинних подій

З 80 302 пацієнтів 48 615 припинили лікування, тоді як 31 687 продовжували його. Середня тривалість застосування препаратів становила 1,21 року в групі, що припинила терапію, та 2,97 року серед тих, хто її продовжував.

Після зіставлення характеристик учасників до кожної групи увійшли по 28 713 осіб. Частота комбінованої кінцевої точки — нефатального інфаркту міокарда, нефатального інсульту або смерті від будь-якої причини — після припинення терапії становила 3,94 випадку на 100 людино-років проти 1,96 випадку на 100 людино-років під час лікування.

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Частота смертей від усіх причин становила 2,23 випадку на 100 людино-років після припинення препаратів і 0,48 випадку на 100 людино-років під час терапії. Подібні результати отримали також у додаткових аналізах; зв’язок був виразнішим серед людей з ожирінням.

Обмеження висновків

Автори зазначили, що більшість вимірюваних факторів ризику на момент припинення лікування були подібними до початкових показників або навіть поліпшилися. Після відміни терапії зафіксували лише помірне повернення ваги та не виявили погіршення контролю рівня глюкози.

Водночас дослідження має спостережний характер і не доводить, що саме припинення препаратів спричинило серцево-судинні події чи смерті. У дослідників не було даних про причини відміни ліків, соціально-економічні обставини та окремі причини смерті. Вони припустили, що на результати могли впливати невраховані чинники, зокрема погіршення загального стану здоров’я, розвиток крихкості організму або онкологічних захворювань.

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